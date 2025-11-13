Giuseppe Conte è il leader italiano più popolare tra i giovani. E' il risultato di un sondaggio di Swg per Domani. Il presidente del Movimento 5 stelle con il 35% di fiducia tra gli under 25 supera di due punti la presidente del Consiglio, e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che si ferma al 33%. Percentuali che però si ribaltano tra gli over 25: per la premier il gradimento è del 40%, per il numero uno pentastellato scende al 26.

Rimanendo sui giovani, tra i più popolari ci sono Carlo Calenda, di Azione, al 28%, Riccardo Magi, di +Europa, al 25%, Nicola Fratoianni, di Avs, al 24%, Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, al 23%, Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, al 20%, e Matteo Renzi, di Italia viva, al 19%. Solo la numero uno del Nazareno e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono più graditi agli adulti che ai giovani: per la leader dem la differenza è di un punto percentuale, per il segretario del Carroccio la distanza è di quattro.

Quanto, invece, ai partiti, il campione di giovani si colloca al centrosinistra per il 26%, al centrodestra il 22, al centro il 12, il 40% non si colloca affatto. Il voto giovane è più frammentato e penalizza Fratelli d’Italia, che è il primo partito ma al 22,3% contro il 33,1 degli adulti. Seguono il Pd al 19,6 contro il 22,3 degli adulti, il 13 di M5s contro il 12,5, Alleanza verdi-sinistra (9,9 contro 6,0) e Azione (6,4 contro il 2,5).

Sul piano internazionale, Pedro Sanchez, il premier spagnolo, è il leader più apprezzato tra i giovani, 33%, ma un 30% se lo portano a casa anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen - che invece è gradita solo al 23% degli adulti -, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron (16% tra gli adulti). Al 31%, poi, troviamo il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump (18% tra gli adulti).