Promuovere formazione, orientamento e inserimento lavorativo dei giovani, avvicinando gli studenti universitari alla professione di consulente del lavoro. Sono queste le finalità del protocollo d’intesa siglato tra il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, guidato dal presidente Rosario De Luca; l’Università della Calabria, rappresentata dal rettore professore Gianluigi Greco; e il consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Cosenza, rappresentato dalla presidente Fabiola Via. La firma è avvenuta il 24 settembre scorso a Reggio Calabria, in occasione della Convention nazionale di categoria.

Tra gli obiettivi dell’intesa quello di offrire agli studenti strumenti per conoscere più da vicino gli sbocchi professionali collegati ai percorsi universitari, in particolare quelli del campo economico-giuridico, che permettono l’accesso alla professione di consulente del lavoro. Per dare concretezza alle finalità del protocollo, rappresentanti dell’Ordine parteciperanno alle giornate di orientamento, ai career day e agli incontri con gli studenti, portando nelle aule universitarie la propria conoscenza delle dinamiche occupazionali. Nell’ambito del progetto di categoria 'GenL-Generazione Legalità' saranno, inoltre, realizzati incontri dedicati alla diffusione della legalità e al percorso di accesso alla professione di Consulente del Lavoro: dai requisiti per l’iscrizione all’Albo, al tirocinio abilitante, alle prospettive di carriera. Particolare attenzione è poi riservata alla possibilità di effettuare tirocini curriculari ed extracurriculari presso gli studi professionali dei consulenti del lavoro. I primi, in particolare, potranno essere riconosciuti sia come crediti formativi universitari sia valutati ai fini del tirocinio abilitante per l’accesso all’esame di Stato.

"Questa intesa si inserisce nel percorso che il Consiglio nazionale porta avanti da tempo per avvicinare la formazione al lavoro, offrendo ai giovani occasioni concrete per orientarsi e conoscere le esigenze delle imprese. Formazione e tirocinio rappresentano strumenti fondamentali per accompagnare gli studenti verso scelte professionali consapevoli. Non è un caso che siano al centro della legge di riforma degli ordinamenti professionali - in corso di approvazione in Parlamento - con l’obiettivo di renderli ancora più adatti alle esigenze dei neolaureati e delle professioni", ha sottolineato il Presidente De Luca.