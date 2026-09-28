(Adnkronos) - Ricciolini, cappellino e street style. È bastato un look molto 'alla Kimi Antonelli' per far esplodere sui social un gossip: "Kimi Antonelli e Olivia Rodrigo si stanno frequentando". Ma, a quanto pare, non è come sembra. Andiamo con ordine.

Nelle ultime ore è diventato virale un video girato durante un concerto della giovane cantante internazionale Olivia Rodrigo. In prima fila, nella zona vip, c'è un ragazzo alto, ricciolino, con un bel sorriso e un cappellino. Un dettaglio che ha immediatamente attirato l'attenzione degli utenti, convinti di aver riconosciuto in lui il pilota italiano. Basta però soffermarsi sul video per rendersi conto che, almeno così sembrerebbe, si tratterebbe semplicemente di una somiglianza fisica. Il ragazzo ripreso al concerto non sembra infatti essere Kimi Antonelli.

Il rumors però è ovunque ormai. E così gli utenti si sono divisi tra chi ha cercato di fare chiarezza e chi continua invece a ipotizzare una possibile frequentazione tra il pilota e la popstar. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna smentita dai due giovani.