(Adnkronos) - Una donna di 85 anni è morta soffocata nel sonno a Pellezzano, nel salernitano e il figlio della donna, 53enne, sarebbe stato fermato. Il fatto è avvenuto in un'abitazione e sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino coordinati dalla Procura di Salerno.

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