Secondo appuntamento congiunto tra Cagliari e Quartu Sant'Elena, in
collaborazione con numerose associazioni e studenti di diversi
istituti scolastici a tutela del lungomare Poetto, patrimonio
ambientale e naturalistico condiviso tra i due Comuni.
L'appuntamento di sabato 18 aprile, alle 10 con
partenza dallo stabilimento Ottagono, ha un obiettivo specifico a
partire già dal nome dell'iniziativa, "Plastica? No, grazie": un
intervento di pulizia e sensibilizzazione sulla riduzione
dell'utilizzo di uno dei materiali più dannosi per l'ambiente.
L'obiettivo, rispetto alla prima iniziativa
delle due amministrazioni, è quello di fare un passo ulteriore e
più specifico: avviare un'azione necessaria e condivisa da tutti i
soggetti protagonisti - istituzioni, associazioni ambientaliste,
cittadini, esercenti e ristoratori - per una graduale riduzione
della plastica, specie sul lungomare, in vista della sua totale
eliminazione in tempi brevi. Un impegno ormai vitale per la
protezione, la tutela e la valorizzazione delle spiagge, del mare e
di tutto l'ecosistema marino, in collaborazione con le associazioni
Rebelterra, MareVivo Sud Sardegna, Oikos, Cittadinanza Attiva,
Plastic Free, Retake, Domus de Luna e Legambiente.
"Le buone pratiche - sottolinea il sindaco di
Cagliari Massimo Zedda - sono rappresentate dal lavoro di tante
associazioni e dal volontariato di tante persone, studentesse e
studenti, che guardano al futuro con speranza e responsabilità.
Collaborare con le istituzioni significa
percorrere insieme la stessa direzione, quella di prendersi cura
oggi dell'ambiente perché se ne possa continuare a fruire domani.
La collaborazione tra i Comuni di Cagliari e Quartu in questa
importante giornata di pulizia e sensibilizzazione per la riduzione
della plastica, nelle spiagge e nel mare, dimostra l'ennesima
sintonia tra istituzioni".
"Rinnoviamo l'impegno volto alla salvaguardia
ambientale e alla valorizzazione del paesaggio - afferma Tore
Sanna, vicesindaco e assessore all'Ambiente del Comune di...
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