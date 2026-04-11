"Plastica? No, grazie", nuova iniziativa al Poetto di Cagliari e Quartu - Notizie

Secondo appuntamento congiunto tra Cagliari e Quartu Sant'Elena, in collaborazione con numerose associazioni e studenti di diversi istituti scolastici a tutela del lungomare Poetto, patrimonio ambientale e naturalistico condiviso tra i due Comuni.L'appuntamento di sabato 18 aprile, alle 10 con partenza dallo stabilimento Ottagono, ha un obiettivo specifico a partire già dal nome dell'iniziativa, "Plastica? No, grazie": un intervento di pulizia e sensibilizzazione sulla riduzione dell'utilizzo di uno dei materiali più dannosi per l'ambiente.L'obiettivo, rispetto alla prima iniziativa delle due amministrazioni, è quello di fare un passo ulteriore e più specifico: avviare un'azione necessaria e condivisa da tutti i soggetti protagonisti - istituzioni, associazioni ambientaliste, cittadini, esercenti e ristoratori - per una graduale riduzione della plastica, specie sul lungomare, in vista della sua totale eliminazione in tempi brevi. Un impegno ormai vitale per la protezione, la tutela e la valorizzazione delle spiagge, del mare e di tutto l'ecosistema marino, in collaborazione con le associazioni Rebelterra, MareVivo Sud Sardegna, Oikos, Cittadinanza Attiva, Plastic Free, Retake, Domus de Luna e Legambiente."Le buone pratiche - sottolinea il sindaco di Cagliari Massimo Zedda - sono rappresentate dal lavoro di tante associazioni e dal volontariato di tante persone, studentesse e studenti, che guardano al futuro con speranza e responsabilità.Collaborare con le istituzioni significa percorrere insieme la stessa direzione, quella di prendersi cura oggi dell'ambiente perché se ne possa continuare a fruire domani. La collaborazione tra i Comuni di Cagliari e Quartu in questa importante giornata di pulizia e sensibilizzazione per la riduzione della plastica, nelle spiagge e nel mare, dimostra l'ennesima sintonia tra istituzioni"."Rinnoviamo l'impegno volto alla salvaguardia ambientale e alla valorizzazione del paesaggio - afferma Tore Sanna, vicesindaco e assessore all'Ambiente del Comune di...

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