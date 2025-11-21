Comunicazione, Jannarelli (Next Group): "Migliore evento e agenzia dell'anno, grande soddisfazione"
"Questa sera abbiamo vinto il Grand Prix del Best Event Awards e, per il secondo anno consecutivo, siamo la migliore agenzia dell’anno, con il premio per il miglior evento dell’anno. È una grandissima soddisfazione, dedicata alle nostre risorse e ai nostri talenti". Così Marco Jannarelli, presidente di Next Group, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, a conclusione della Live Communication Week, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. "Un ringraziamento va al cliente Ferrari: l’evento di Amalfi è stato particolarmente emozionante, perché abbiamo dovuto creare una location su un molo con i suoi frangiflutti".
Jannarelli ha ricordato i quarant’anni in arrivo per Next e il ruolo delle nuove generazioni "nel passaggio generazionale che porterà altri successi". Ha annunciato inoltre l’apertura del primo ufficio all’estero a Riad e "a breve anche a Città del Messico", per "esportare creatività e know-how internazionale".
