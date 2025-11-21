"A me non piace la gravidanza". Con queste parole Chiara Nasti, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, ha risposto a chi le ha chiesto se desiderasse avere un terzo figlio.

"Per tante è un momento magico, ma per me è negativo sotto ogni aspetto, andrò controcorrente ma è così", ha esordito l'influencer motivando la sua posizione con i cambiamenti ormonali e fisici legati alla gravidanza. Nasti ha ricordato la sua personale esperienza: "Io ho avuto ferro bassissimo e mi sentivo a terra".

L''influencer è già mamma di due bambini, Thiago (nato a novembre del 2022) e Dea (nata a luglio del 2024). "Oltre quello ne ho già due... e siamo già troppi", ha aggiunto Nasti che ammette "non amo la famiglia numerosa, anzi io e mio marito non vediamo l'ora di essere più liberi per concentrarci più sulla coppia". Poi chiarisce: "Li amo da morire, ma lagne e capricci che fatica...".