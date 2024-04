Cagliari

Dura presa di posizione dei sardisti, dopo che il centrodestra ha deciso di candidare a Cagliari Alessandra Zedda

La candidatura di Alessandra Zedda alle elezioni amministrative a Cagliari segna lo strappo tra il centrodestra e il Partito Sardo d’Azione, che invece punta sull’ex assessore regionale del Turismo Gianni Chessa. I sardisti fanno dunque dietrofront, non solo nella città capoluogo. “Registriamo la riproposizione di dinamiche politiche inaccettabili e modi che, non soltanto offendono i valori della lealtà e della correttezza che da oltre un secolo ci appartengono come sardisti”, si legge in una lunga nota del Psd’Az, “ma che sono in spregio persino ai più elementari principi della buona educazione e ai modi che dovrebbero rappresentare il comune patrimonio di civili maniere e corrette forme di relazione sia pubblica che privata”.

I malumori non sono certo una novità degli ultimi giorni. Le prime tensioni erano arrivate nei mesi scorsi, quando il centrodestra non aveva ricandidato alla presidenza della Regione l’ex governatore Christian Solinas, attuale segretario dei sardisti, preferendogli il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, poi sconfitto alle urne dalla candidata del campo largo Alessandra Todde. “Alla nuova ‘grammatica sgrammaticata’ del centrodestra sardo”, va avanti la nota del Partito Sardo d’Azione, “nella