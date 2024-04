Cagliari

I sardisti non hanno partecipato alla riunione decisiva

È l’ex vicepresidente della Regione Alessandra Zedda, in quota Lega, la candidata del centrodestra alla carica di sindaco di Cagliari alle amministrative in programma questa primavera. Lo sprint finale questo pomeriggio: nel capoluogo si è riunita la coalizione, dopo il lungo vertice di ieri a Oristano. Pesa l’assenza del Partito Sardo d’Azione, che spinge invece per il consigliere regionale Gianni Chessa, ex assessore regionale del Turismo e più volte assessore comunale a Cagliari. I sardisti potrebbero dunque correre da soli.

Al tavolo, oltre ad Alessandra Zedda, presenti le delegazioni di Fratelli d’Italia, Lega Salvini, Forza Italia, Riformatori Sardi, Sardegna al Centro 20Venti, Udc e Alleanza Sardegna – Pli.

Alessandra Zedda aveva annunciato tre mesi fa la sua candidatura alle elezioni regionali con la civica “Anima di Sardegna”, ma poi aveva fatto marcia indietro.

L’ex presidente della Regione è stata proposta per la corsa verso Palazzo Bacaredda in quota Lega, partito che nell’isola da anni corre insieme al Psd’Az, ma non questa volta. “Le forze politiche di centrodestra”, scrive in una nota il coordinatore regionale della Lega ed ex presidente del Consiglio regionale Michele Pais,