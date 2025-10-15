ComoLake: Locatelli: "Grazie a ia disabili possono avere opportunità di formazione e lavoro"

(Adnkronos) - "Grazie all'intelligenza artificiale sempre più persone con disabilità e difficoltà possono avere le stesse opportunità di formazione e lavoro, di vita sociale piena e partecipata". Lo ha affermato oggi il ministro per la Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo al Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.

"Oggi le persone con disabilità oggi hanno molte possibilità in più, ma abbiamo bisogno di offrirne loro di più - ha poi aggiunto -. Credo che questo nuovo sguardo che stiamo promuovendo ci consenta di vedere in ogni persona le potenzialità e non i limiti. Possiamo offrire qualità della vita migliore a tutti".