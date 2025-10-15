ComoLake, Darden: "Sscenario hard tariff avrà effetto negativo"

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti sono nel mezzo di un esperimento su vasta scala, quello delle tariffe. È un modo per generare gettito fiscale e far abbassare le tasse agli Usa. I conti sembrano indicare che questo succederà: si possono generare sufficienti ricavi per ridurre imposte sul reddito degli americani, ma se si adotta scenario hard tariff questo avrà effetto negativo". Lo ha affermato oggi Thomas Darden, fondatore di Cherokee Investment Partner e ceo di Ih Fusion, intervenendo dal palco del Digital Innovation Forum, in corso a Cernobbio.

"Siamo simili a un auto in corsa e non siamo certi di chi sia al volante, c’è Trump che cambia idea molto rapidamente. C’è molto più pensiero dietro quello che fa rispetto a quanto sembra" ha sottolineato.