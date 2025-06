Commerciante ucciso a Busto Arsizio: fermato conoscente vittima

(Adnkronos) - Un uomo è stato fermato nella notte per l’omicidio di Davide Gorla, il commerciante ucciso a coltellate intorno alle 18 di ieri nel suo negozio in centro a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il fermato - a quanto si apprende - è un conoscente della vittima. Dopo l’omicidio è stato ripreso dalle telecamere comunali mentre si cambiava la maglietta insanguinata.

