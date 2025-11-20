Come sta Francesca Fialdini? La concorrente, in gara con Giovanni Pernice a Ballando con le stelle, è stata costretta a fermarsi temporaneamente a causa degli infortuni riportati al piede e alle costole.

In una clip di 'Ballando segreto', Fialdini non ha nascosto l'amarezza per il ritiro temporaneo: "Aver annunciato il ritiro non nego che mi ha lasciato una certa amarezza". Fortunatamente, Pernice le ha ricordato che rimane sempre la possibilità del ripescaggio: "Guarda sempre il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto…", ha detto il maestro.

"Il piede sta meglio, adesso cammino", ha detto Fialdini aggiornando il pubblico sulle sue condizioni di salute. "Le costole invece non stanno bene, faccio ancora fatica soprattutto di notte o quando tossisco", ha detto. In puntata la conduttrice Rai aveva spiegato di essersi fratturata tre costole : "La frattura è scomposta. Non abbiamo altra scelta che fermarci. Dobbiamo aspettare che si formi callo osseo, il medico non mi ha raccomandato altro".

La conduttrice ha poi spiegato che tipo di percorso sta facendo per recuperare in fretta, tra fisioterapia e una serie di antidolorifici e antinfiammatori per placare il dolore. Poi ha scherzato: "I miei colleghi non credono che io stia male. Mi incontrano nei corridoi 'Ma non tu stai male... se io avessi i tuoi stessi problemi...'", poi ha ammesso di aver ricevuto solidarietà da Andrea Delogu e Paolo Belli: "Gli altri dieci invece...", hanno scherzato.