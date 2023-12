Col furgone contro un’auto parcheggiata e poi sul muro: aveva bevuto troppo

Cronaca Denunciato dai carabinieri, alcol quattro volte il massimo consentito

Immagine d'archivio

Guamaggiore

Al volante di un furgone ha colpito prima un’auto parcheggiata e poi è finito contro il muro di una casa. I controlli effettuati con l’alcoltest hanno dato esito positivo e l’automobilista – un immigrato marocchino di 39 anni, commerciante di rottami, già noto alle forze dell’ordine – è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

È accaduto ieri a Guamaggiore, in via Centrale. L’uomo alla guida del suo Ford Transit ha perso il controllo ed è andato sbattere contro un’auto parcheggiata, di proprietà di una signora di 60 anni che abita in quella via. Il furgone ha danneggiato l’intera fiancata sinistra dell’auto. Successivamente, proseguendo nella marcia, l’uomo con il furgone è finito contro il muro di un’abitazione, facendo danni anche lì.

Una chiamata al 112 ha fatto intervenire i carabinieri della stazione di Guasila e i colleghi del Radiomobile della compagnia di Sanluri, che hanno sottoposto il commerciante agli accertamenti etilometrici: rilevato un valore di 1,96 grammi per litro, circa quattro volte il massimo consentito.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia al proprietario, rimasto illeso dopo il doppio impatto. Sequestrate patente e carta di circolazione.

Lunedì, 4 dicembre 2023

