Regali a km 0, buon cibo, animazione e balli con i mercatini di Natale a Narbolia

Una precedente edizione dei mercatini a Narbolia

Narbolia

A Narbolia si rinnova l’appuntamento dell’8 dicembre con i mercatini natalizi. In piazza Segni, dalle 11, tornano gli stand di artigiani, hobbisti e produttori locali con tante idee regalo originali.

“Vogliamo offrire l’opportunità di acquistare i regali di Natale a chilometro zero”, spiegano dalla Pro loco, guidata dal presidente Gianni Vargiu, che promuove l’iniziativa con la collaborazione del Comune.

Spazio anche alla solidarietà: “Ci sarà anche la possibilità di sostenere le associazioni di volontariato che operano nel nostro territorio”, continuano dalla Pro loco.

Non mancheranno le tentazioni per il palato: grande protagonista la pizza di Musì – Street Furn’, ma anche gustosissimi panini e pollo fritto. “E dulcis in fundo”, annunciano dalla Pro loco, “le nostre specialità: is zipuas a bentu”.

Il pomeriggio sarà dedicato anche ai più piccoli con animazione e truccabimbi.

Non mancherà l’intrattenimento musicale: la serata sarà accompagnata dalla fisarmonica di Luca Caria.

“Vi aspettiamo per festeggiare con noi l’arrivo del Natale”, l’invito della Pro loco di Narbolia.

La locandina dei mercatini natalizi

Lunedì, 4 dicembre 2023

