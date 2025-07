Cobolli, non solo campo: poker di tatuaggi a Washington

(Adnkronos) - Tornei che... 'lasciano il segno'. Flavio Cobolli ha sfruttato l'Atp di Washington, dove è stato eliminato agli ottavi di finale dal 'padrone di casa', lo statunitense Frances Tiafoe, per farsi quattro nuovi tatuaggi. A rivelarlo è stato proprio il tennista azzurro, numero 17 del ranking Atp, ora impegnato nel Masters 1000 di Toronto, dove ha superato il secondo turno battendo in tre set il canadese Alexis Galarneu.

"A Washington mi sono fatto nuovi tatuaggi", ha detto in un'intervista a Tennis Channel, "mi sono fatto un gatto sul braccio, è difficile spiegare il significato". Poi allargando il sorriso Cobolli ha indicato il polso: "qui mi sono tatuato una 'J', che è come chiamo la mia fidanzata. E proprio la mia ragazza mi ha disegnato un cuore sull'addome. Poi me ne sono fatto anche uno sulla caviglia".

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie