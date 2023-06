Cinema, i film fantascientifici più belli del passato

Il cinema è sempre stato un settore di grande successo. Il saper raccontare per immagini ha rappresentato una netta svolta nel mondo della comunicazione e con il suo avvento si è iniziato a studiare come poterlo migliorare di volta in volta.

Come spesso accade anche negli altri ambiti, il progresso tecnologico ha guidato quella che si potrebbe definire una rivoluzione, dettata dall’introduzione delle varie novità che si sono susseguite negli anni. Basti pensare all’arrivo delle prime cineprese che permettevano di catturare istantanee del mondo circostante e poi di metterlo su pellicola. E poi ancora con il montaggio, i proiettori sempre più sofisticati fino ad arrivare all’introduzione del sonoro prima e dei colori poi. Per non parlare di tutte le tecnologie che sono state introdotte più recentemente.

Insomma, ormai abbiamo raggiunto livelli che anche soltanto fino a 20 anni fa erano quasi inimmaginabili e a guidare il progresso ci sono soprattutto i film di fantascienza e fantasy. Dovendo raccontare e mostrare mondi immaginari, la grafica rappresenta una buona parte del lavoro che c’è da fare nel dietro le quinte e negli anni registi, scenografi e tutti gli addetti alla realizzazione di queste pellicole hanno stupito tutto il mondo con le loro opere, di cui alcune di queste hanno riscosso un tale successo da essere considerati dei veri e propri capolavori del genere. Ebbene, di seguito vi riportiamo una lista con i migliori film fantascientifici del passato.

I migliori film fantascientifici

Andando in ordine cronologico, il primo film di questa lista non può non essere Metropolis. Uscito al cinema nel lontano 1927, il lavoro di Fritz Lang è ambientato in una megalopoli che si disloca su due livelli dove nei sotterranei vi operano schiavi. Poi, l’arrivo di un robot dalle sembianze femminili realizzata da uno scienziato che vuole vendicarsi del padrone della città stravolge tutto. Questo umanoide guida una rivolta che provoca una ribellione e servirà l’intervento del figlio dello stesso dittatore per porre fine al conflitto. Si tratta di un caposaldo del cinema fantascientifico, poiché ad esso sono ispirati altri che vedremo in seguito.

Un’altra opera, che peraltro è stata oggetto di remake negli ultimi anni, è La guerra dei mondi. Uscito nel 1952, il film racconta di come un meteorite caduto sulla Terra sia in realtà un ordigno inviato dagli alieni per conquistare il pianeta. Ne seguirà un conflitto mondiale tra extraterrestri e umani per la sopravvivenza di quest’ultimi.

Del genere fantascientifico si è occupato anche il grande François Truffaut. Genio della Nouvelle Vague, in Fahrenheit 451 si è cimentato in un lavoro che si discosta un po’ da quella che era stata la sua produzione principale trattando di un futuro distopico dove tutti i libri sono fuorilegge e per questo devono essere bruciati dai pompieri. Tuttavia, il capo di una centrale di vigili del fuoco si ribella a quest’imposizione cercando di salvare tutte le opere letterarie più importanti.

Nel 1968, è invece il turno di 2001: Odissea nello spazio. Tratto dall’omonimo libro di Arthur C. Clarke, Stanley Kubrick, che ha collaborato con lo stesso scrittore per la messa a punto della sceneggiatura, ha saputo riprodurre l’ambiente dello spazio con sapiente maestria e ciò gli ha permesso di entrare ancora di più nella leggenda del cinema. La storia si svolge all’interno di una stazione spaziale comandata da un’intelligenza artificiale che, però, si ribellerà agli astronauti. Inutile dilungarsi a lungo, se non lo avete visto e vi piace il genere allora guardatelo il prima possibile.

Nello stesso anno di Odissea nello Spazio uscì anche Il pianeta delle scimmie, altro punto fermo del genere cinematografico per le innovazioni introdotte sui set sia dal punto di vista tecnico che per il tema trattato. A causa di un problema tecnico, un’astronave precipita in un pianeta dove si stravolgerà il rapporto uomo-animale: le scimmie sono la specie dominante e gli esseri umani diventano selvaggi sotto scacco degli stessi primati.

Nove anni dopo fu il momento di Star Wars, che con le vicende di Luke Skywalker e Darth Vader ha raccolto consensi in tutto il mondo. George Lucas ha creato un qualcosa che tuttora attrae e se conoscete soltanto i film più recenti, beh, il consiglio è quello di andarvi a ripescare la trilogia che ha inizio per l’appunto nel 1977 con l’arrivo dell’Episodio IV – Una nuova speranza.

Il 1979 è un anno molto importante per i fan del genere, quello dell’uscita di Alien. Il personale di un astronave si mette ad indagare su un segnale radio misterioso proveniente da un pianeta desolato. Solo che qui scoprono che gli alieni possono generarsi all’interno del corpo umano. Il film è stato un “successone”, tanto che hanno poi dato vita ad una saga che continuata fino ai giorni nostri.

Un altro film fantascientifico che può dire di avere un’ampissima fanbase è poi Terminator, del 1984, che, un po’ come Alien, è stato ritrattato e riadattato anche di recente creando una vera e propria saga. Difficile, però, scordarsi di Arnold Schwarzenegger nel ruolo di un cyborg arrivato dal futuro alla ricerca di Sarah Connor per ucciderla poiché sarà la futura leader della “resistenza”. Soltanto l’arrivo di un guerriero di nome Kyle Reese cambierà le cose. Da vedere.

L’anno dopo è toccato invece al primo di Ritorno al futuro, capolavoro di Robert Zemeckis che forse più di ogni altro fino a quel momento ha saputo riprendere argomenti fantascientifici abbinandoli ad una commedia fresca e divertente con Michael J. Fox (Marty McFly) e Christopher Lloyd (Doc) che, anche guardandoli oggi, vi conquisteranno.