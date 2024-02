Oristano

Sono diverse le chiusure stradali che domani, lunedì 19 febbraio, potrebbero causare rallentamenti della circolazione veicolare, a Oristano.

Il nuovo ponte sul Tirso, in uscita dalla città, sarà chiuso al traffico per tre settimane, per consentire a un’impresa specializzata di sostituire alcuni giunti di dilatazione. Inoltre, la circolazione sulla circonvallazione nord di Oristano sarà limitata al solo traffico in uscita dalla città, in direzione Silì.

I divieti scatteranno domani, dopo le ore 9, e saranno validi fino a sabato 9 marzo. È quanto prevede un’ordinanza del Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio stradale della Provincia di Oristano.

Il traffico veicolare verrà indirizzato su strade alternative. Gli automobilisti che vorranno raggiungere Donigala e i centri del Montiferru potranno deviare sul ponte di Brabau o sulla Strada statale 131.

Chi passerà da Brabau dovrà però fare i conti con la chiusura di via Mattei – dall’intersezione con viale Diaz a quella con via Pietro Nieddu Conte – e di via Carpaccio, dal tratto all’incrocio con via Mattei (ci si può immettere nella via passando per via Einaudi).

Questo perché giovedì scorso è stata individuata una fuga di gas all’incrocio tra le vie Mattei e Carpaccio. I tecnici che hanno effettuato lo scavo hanno dovuto spaccare la condotta fognaria, perché la tubazione del gas passava all’interno.

Domattina verrà effettuato un by-pass per scavalcare la condotta fognaria e sarà così ripristinata la rete del gas. I lavori si dovrebbero concludere martedì mattina.

