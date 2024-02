Viabilità Lavori urgenti da parte della Provincia

Il ponte sul Tirso

Oristano

Lavori urgenti da parte della Provincia

Il nuovo ponte sul Tirso, in uscita da Oristano, sarà chiuso al traffico per tre settimane, per consentire a un’impresa specializzata di sostituire alcuni giunti di dilatazione. È quanto prevede un’ordinanza del Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio stradale della Provincia di Oristano.

I divieti scatteranno lunedì prossimo, 19 febbraio, dopo le ore 9, e saranno validi fino a sabato 9 marzo.

Inoltre, la circolazione sulla circonvallazione nord di Oristano sarà limitata al solo traffico in uscita dalla città, in direzione Silì.

Il traffico veicolare verrà indirizzato su strade alternative. Gli automobilisti che vorranno raggiungere Donigala e i centri del Montiferru potranno deviare sul ponte di Brabau o sulla Strada statale 131.

Venerdì, 16 febbraio 2024

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviare alla Redazione di Linkoristano un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

commenta