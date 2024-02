Cagliari

L’associazione artigiana ha chiuso il ciclo di incontri con i candidati alla presidenza della Regione

Confartigianato Sardegna, questa mattina a Cagliari, ha incontrato la candidata alla presidenza della Regione Lucia Chessa, di Sardigna R-esiste. Quello di oggi ha chiuso il ciclo di confronti tra l’associazione artigiana e i quattro candidati governatore alle elezioni regionali del 25 febbraio.

Il segretario regionale Daniele Serra, illustrando alla candidata il manifesto di Confartigianato Sardegna, ha chiesto un sostegno forte e concreto all’artigianato sardo, con l’obiettivo di metterlo sempre al centro delle politiche di sviluppo dell’isola, riconoscendo il ruolo e il valore dell’imprenditore.

Stamattina è stata anche l’occasione per invitare la Chessa a un impegno formale verso il comparto artigiano attraverso la sottoscrizione del “patto” da onorare nel corso del mandato elettorale. Sette i punti cardine del documento: trasporti e infrastrutture, credito e incentivi, energia, innovazione tecnologica e digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e spopolamento, burocrazia e semplificazione amministrativa.

Confartigianato Sardegna ha anche chiesto di essere coinvolta nei processi decisionali e di essere “utilizzata” per la risoluzione dei problemi che interessano il sistema economico sardo, soprattutto per quelli che riguardano le micro, piccole e medie imprese.

In conclusione, il team della ChainFactory, spin-off accademico dell’Università di Cagliari guidato dal professor Alessandro Spano ha spiegato il funzionamento del meccanismo che avrà il compito di monitorare l’operato del futuro presidente e del futuro Consiglio regionale rispetto agli impegni.

Lucia Chessa, impegnandosi a sostenere lo sviluppo del comparto artigiano, ha sottoscritto il manifesto di Confartigianato Sardegna ricordando come sia necessario creare le condizioni favorevoli per attrarre investimenti e per la crescita delle imprese che producano occupazione di qualità.

Inoltre, la candidata ha sottolineato come la sostenibilità economica, sociale e ambientale siano criteri di valutazione delle proposte progettuali dei diversi attori economici locali e internazionali.

A Chessa è stato presentato anche il dossier “Intelligenza Artigiana – Il contributo delle imprese artigiane all’economia della Sardegna”, con i dati e i numeri del settore del 2023, a cura dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato Imprese Sardegna. Nell’isola ci sono infatti 109.000 piccole e medie imprese sarde, di cui 34.000 artigiane (il 20% di tutte le attività produttive), con quasi 250.000 addetti, di cui 90 artigiani; una forza produttrice fondamentale per la Sardegna anche in virtù dei 4 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalente al 10,6% del totale regionale.

Venerdì, 16 febbraio 2024