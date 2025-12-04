Federico Chiesa passione... difensore. L'attaccante del Liverpool sta provando a trovare una maggiore continuità dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato la passata stagione, con Slot che si affida a lui soprattutto a gara in corso. Anche nella sfida contro il Sunderland, valida per la 14esima giornata di Premier League, l'ex Juventus si è reso protagonista. Questa volta però non con un gol, ma con un'azione difensiva che ha strappato l'ovazione di Anfield.

Con il risultato fermo sull'1-1, che poi resisterà fino al triplice fischio, il Liverpool ha rischiato di perdere in pieno recupero ed è stato salvato, al 94', proprio dalla rincorsa di Chiesa. Ma cos'è successo? I Reds battono un calcio d'angolo che viene facilmente intercettato dal portiere Roefs. L'azione del Sunderland riparte quindi con pericolosità e si trasforma in un contropiede che coglie di sorpresa il Liverpool, completamente sbilanciato.

L'attaccante Isidor, subentrato nel secondo tempo, si ritrova così solo davanti ad Alisson e lo salta, calciando poi con il destro a botta sicura. Ma la porta, purtroppo per lui, non è sguarnita. Infatti, direttamente dalla sua area, è arrivato Federico Chiesa, entrato in campo all'86' e protagonista di una corsa a tutto campo che ha, letteralmente, salvato il risultato. L'attaccante ha deviato il pallone, destinato in porta, e lo ha accomodato tra le braccia del portiere brasiliano.