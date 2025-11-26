Chi l'ha visto, stasera 26 novembre: il caso di Claudio Mandia
Stasera, mercoledì 26 novembre, alle 21.20 su Rai 3, 'Chi l’ha visto?', torna sul caso di Claudio Mandia, il ragazzo che stava per compiere 18 anni si è tolto la vita dopo essere stato messo in punizione ed espulso dalla scuola che frequentava. I genitori, che erano partiti per andarlo a riprendere a New York, scesi dall'aereo scoprono che si è ucciso.
Da quel giorno, non hanno mai smesso di lottare per avere giustizia e chiedono: “Come mai non siamo stati avvertiti che aveva minacciato il suicidio in caso di espulsione?” Documenti e testimonianze inedite a 'Chi l'ha visto?'. In studio con Federica Sciarelli, il papà del ragazzo.
E poi il caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna sequestrata e torturata da una famiglia a Pontecagnano: parla in tribunale la figlia di Barbara Vacchiano. Attimi di estrema tensione quando urla diretta alla madre: “Assassina”. La figlia dell'imputata – sentita come testimone durante il processo – ripresa dall'avvocato risponde: “Io sono sua figlia, ho il diritto di chiamarla assassina”.
Infine, il caso di Liliana Resinovich: quattro anni dopo la sua morte, il marito Sebastiano Visintin afferma che un uomo è andato da lui per raccontargli di aver dato dei sacchi neri alla moglie, simili a quelli che coprivano il suo corpo. In diretta il fratello della donna, Sergio, che si è da sempre battuto per la verità.
