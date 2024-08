Cheremule, si rinnova la Sagra del Vitello

Cheremule si prepara ad accogliere la XV edizione della Sagra del Vitello allo Spiedo, un evento enogastronomico che negli anni è diventato un appuntamento irrinunciabile per residenti e visitatori. Organizzata dall’associazione turistica e culturale “Pro Loco Piermario Pittalis” in collaborazione con il Comune di Cheremule, la manifestazione si svolgerà sabato 31 agosto nella piazza Insorti Magiari, all’ingresso del paese. La Sagra del Vitello allo Spiedo nasce nel 2003 grazie all’iniziativa degli amministratori locali, che con grande passione e dedizione hanno sostenuto l’evento nelle prime edizioni, investendo risorse proprie per farlo crescere. Solo successivamente, l’organizzazione è passata nelle mani esperte della Pro Loco di Cheremule, che ha saputo arricchire l’evento, facendolo diventare una delle principali attrazioni del territorio. Nei suoi primi anni, la sagra si svolgeva nel vecchio campetto comunale, prima che questo venisse trasformato in un moderno impianto con manto in erba sintetica. Con il tempo, la manifestazione si è spostata nella pineta adiacente al centro sociale, un luogo più ampio e adatto a ospitare il crescente numero di

