Charlie Kirk, oggi i funerali allo stadio: discorso di Trump per l'attivista ucciso

(Adnkronos) - Il popolo Maga si prepara a dire addio a Charlie Kirk, oggi allo State Farm Stadium, dove si terranno i funerali dell'attivista e dove sono attese decine di migliaia di persone. 100mila secondo le stime delle forze dell'ordine dell'area metropolitana di Phoenix, in Arizona. Sul palco, a ricordare il fondatore di Turning Point Usa, anche Donald Trump e JD Vance, che pronunceranno un discorso.

"Nessuno mai dimenticherà il nome di mio marito e io mi assicurerò che sia così", ha intanto dichiarato la moglie Erika, che nei giorni immediatamente successivi all'assassinio del 31enne attivista conservatore il 12 settembre scorso, è stata nominata presidente di Turning Point Usa, l'organizzazione fondata da Kirk quando aveva 18 anni e che è diventata una delle voci prominenti del movimento ultra conservatore, in particolare tra i giovani. Per l'omicidio di Kirk è stato incriminato Tyler Robinson, un 22enne dello Utah per i quali i procuratori dello stato chiederanno la pena di morte.

Anche Erika Kirk pronuncerà un discorso durante la cerimonia e sono attesi interventi di membri dell'amministrazione Trump e di Donald Trump jr, il figlio del presidente considerato uno dei leader del movimento Maga. Ai partecipanti alla cerimonia è stato chiesto di vestirsi di rosso, bianco o blu, i colori della bandiera americana. Dal punto di vista della sicurezza, il dipartimento della Sicurezza Interna ha gli ha conferito il livello uno, con misure pari a quelle adottate per il Super Bowl o per la maratona di Boston.

Intanto, un uomo armato che affermava di essere legato alle forze dell'ordine è stato arrestato ieri nell'area dello State Farm Stadium, riporta Fox News citando il portavoce del Secret Service, Anthony Guglielmi. "Il Secret Service in coordinamento con le forze dell'ordine locali sta indagando un individuo che ha mostrato un comportamento sospetto", ha detto il portavoce spiegando che l'uomo, fermato da un agente del Secret Service aveva detto di essere un membro delle forze dell'ordine.

Ma l'individuo non è risultato essere "un membro delle forze dell'ordine mobilitate per l'evento ed ora è in stato di arresto", ha aggiunto Guglielmi spiegando che si sta cercando di determinare perché si trovasse nello stadio dove sono attesi Trump, Vance e molti esponenti dell'amministrazione per presenziare alla cerimonia funebre. Secondo una fonte federale citata da Fox News, l'uomo è "un ex vice sceriffo dell'Idaho che ha usato un tesserino scaduto per identificarsi".