Charlie Kirk, i messaggi del killer sui proiettili tra meme e videogame

(Adnkronos) - Tyler Robinson, il killer di Charlie Kirk, ha lasciato messaggi sui proiettili non utilizzati nell'attentato mortale all'attivista conservatore, ucciso nel campus della Utah Valley University. Robinson, 22 anni, ha sparato una sola volta colpendo Kirk alla gola. Gli investigatori hanno recuperato altri 3 proiettili, con messaggi incisi. Un proiettile reca le parole della canzone Bella Ciao, con il messaggio sostanzialmente più chiaro e decifrabile.

Le incisioni sugli altri 2 proiettili si prestano a diverse intepretazioni e potrebbero essere messaggi destinati ad un'audience 'online', legata in particolare ad un videogame, Helldivers 2. Un messaggio, come ha spiegato il governatore dello Utah, Spencer Cox, è formato da una freccia verso l'alto, una freccia verso destra e 3 frecce verso il basso. Nel videogioco, si tratta della combinazione di comandi necessaria per sganciare una bomba. Su un altro proiettile, Robinson ha inciso "Ehi fascista, prendi". Cox non ha avuto dubbi sul significato: "Penso che parli da solo", ha detto riferendosi alla frase. In realtà, anche questo messaggio potrebbe essere collegato al videogame Helldivers, che contiene elementi di satira relativi ad un regime totalitario che potrebbe ricordare il fascismo.

Tra le frasi incise, c'è anche 'Notices bulges OwO what’s this?'. Sarebbe collegata ad un meme diffuso su 4chan, un forum privo di moderazione. Il messaggio verrebbe usato nelle conversazioni quando non si è in grado di individuare il sesso di un interlocutore.

