(Adnkronos) - Il Psg si aggiudica l’andata dei quarti di finale di Champions League oggi, mercoledì 8 aprile. Al Parco dei Principi, i padroni di casa battono 2-0 il Liverpool grazie alle reti di Doué e Kvaratshkelia. Il centrocampista francese sblocca la partita al minuto 11, superando Mamardashvili con l'aiuto della deviazione decisiva di Gravenberch. Nella ripresa, al 70’ arriva poi il gol capolavoro dell’ex Napoli, che semina in area tutta la difesa, portiere compreso, per il raddoppio.
Primo round ok anche per l'Atletico Madrid. Al Camp Nou, i Colchoneros vincono 2-0 contro il Barcellona grazie alle reti di Julian Alvarez e Alexander Sorloth. Il vantaggio arriva al termine del primo tempo dopo l’espulsione di Cubarsì per un fallo da ultimo uomo su Simeone (episodio rivisto al Var dall’arbitro Kovacs, che cambia l'iniziale giallo dopo controllo video). Sul successivo calcio di punizione, arriva il gol capolavoro dell’attaccante argentino, che con un gran destro a giro non lascia scampo a Garcia. Al 70’ il raddoppio degli ospiti con Sorloth, appena entrato, che anticipa tutti su cross in area di Ruggeri e chiude la partita.
Le sfide di ritorno sono in programma martedì 14 aprile alle 21.