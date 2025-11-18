"Per i giovani, i giovani che studiano, che ricercano, che fanno conoscenza, l’occasione è il compleanno della Cassa". Ad affermarlo è Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, intervenendo a Roma, durante l’evento celebrativo per i 175 anni di Cdp, in occasione del quale è stato anche presentato il nuovo libro 'Famiglie e risparmio. Come cambiano le scelte finanziarie degli italiani'.

“Sono 175 anni che oggi ricorrono - ha spiegato - e che abbiamo voluto ricordare presentando un libro sul risparmio, un libro scientifico ma anche pensato per una diffusione più ampia, per mostrare il valore che il risparmio ha avuto nel corso dei decenni”. Il Presidente ha sottolineato che “il risparmio racconta da dove arrivano queste risorse, quanto sono, chi le gestisce nelle famiglie” e ha aggiunto che “non riguarda soltanto i nuclei familiari, ma anche le imprese, che sempre più spesso sono protagoniste del concetto di risparmio”.

Gorno Tempini ha infine richiamato il significato istituzionale e umano della giornata: “Oggi è una giornata speciale per noi, per tutte le donne e gli uomini che lavorano in Cassa Depositi e Prestiti e che fanno parte di un’istituzione così importante per il Paese”.