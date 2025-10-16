Caso Garlasco, Lovati: "Cacciato da Sempio, con Corona ho progetti"

(Adnkronos) - L'avvocato Massimo Lovati da Andrea Sempio a Fabrizio Corona? L'avvocato non è più il legale di Andrea Sempio, indagato nel caso legato all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. "Andrea mi ha telefonato e mi ha esonerato. Io avrei voluto proseguire, ma evidentemente ha altre idee al riguardo e non posso che prenderne atto. Mi dispiace, ma la vita continua. Si vede che tutta questa bufera l’ha portato a pensare che non sono più idoneo per difenderlo", dice Lovati in una intervista al Corriere della Sera.

"Lui parla di mancata condivisione della linea difensiva, però non mi ha spiegato su cosa. E quindi penso che sia per via delle mie esternazioni in televisione. Tecnicamente non ho fatto alcun errore. Forse pago lo scotto di apparire troppo guascone e disinvolto. Ma io sono fatto così ed è difficile che possa cambiare. Me lo dicono gli amici di essere più cauto", aggiunge Lovati, che fa i conti con una 'macchia' nella carriera. "L’ho detto - spiega - ma è una macchiolina. Quando un avvocato viene revocato non è bello".

Continuerà ad andare in tv? "Se mi invitano, perché no. Io mi sono sempre trovato tanto bene. Ho conosciuto persone interessanti, con alcune intrattengo rapporti amichevoli. C’è tanta cultura, di più che nei tribunali. Su Garlasco sono vincolato dal segreto professionale. Ma su altri fatti di cronaca posso parlare liberamente". Anche dopo quello che lei stesso ha definito 'il trappolone' di Fabrizio Corona? "Dobbiamo vedere - dice Lovato - se è un trappolone per me o per lui. La cosa è in evoluzione. Non è un rapporto finito", dice, senza escludere nuove collaborazioni con Corona. "Perché no. Io sono stato sempre molto curioso e aperto ad esperienze nuove. Si è fatto sentire. Ci può essere qualche progetto interessante. In alcuni momenti lui è anche geniale. Finché ho salute continuerò a difendere. Quindi non penso certo di andare ai giardinetti, al limite vado alle corse dei cavalli".