Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge per la divulgazione dei file relativi al caso Epstein da parte del Dipartimento di Giustizia. Lo ha annunciato lo stesso Trump su Truth Social, pur continuando a definire ''una bufala'' la richiesta di pubblicazione dei file sostenuta soprattutto dai Democratici. "Forse la verità su questi Democratici e sui loro legami con Jeffrey Epstein sarà presto svelata", ha aggiunto Trump su Truth.

La legge impone al procuratore generale Pam Bondi di divulgare tutti i documenti non classificati relativi a Epstein entro 30 giorni. La legge consente a Bondi di nascondere o censurare informazioni che potrebbero compromettere un'indagine federale.

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato ieri la declassificazione dei documenti relativi a Jeffrey Epstein, dopo che il presidente americano Trump aveva cambiato posizione chiedendo ai repubblicani di sostenere la pubblicazione.

Dopo la Camera, anche il Senato ha quindi detto sì alla legge bipartisan che impone al Dipartimento di Giustizia di rendere pubblici tutti i fascicoli relativi al caso. La misura è stata approvata con un sostegno schiacciante, ottenendo 427 voti a favore e 1 contrario (del deputato repubblicano Clay Higgins della Louisiana) alla Camera e l'unanimità dal Senato.