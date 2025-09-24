Caso Cinzia Pinna, imprenditore confessa l'omicidio. Si cerca il corpo

(Adnkronos) - Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore vitivinicolo Emanuele Ragnedda. Il 41enne era stato portato in caserma dai carabinieri per essere ascoltato sulla scomparsa della 33enne di Castelsardo di cui dal 12 settembre si erano perse le sue tracce. Il pm ha emesso il fermo nei suoi confronti. Nell'inchiesta è coinvolto anche un suo giovane amico.

Si cerca il corpo della 33enne in particolare nelle campagne tra Palau e Arzachena, dove si trova la tenuta di Ragnedda in cui è stato effettuato un sopralluogo. Nella zona sono in azione anche gli specialisti del Ris di Cagliari. Le indagini, grazie a testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno appurato che quella notte Pinna è salita a bordo dell'auto dell'imprenditore prima di sparire nel nulla.