Caso Bastoni, allenatore Bodo 'spaventato': "Spero sia partita leale, trucchi sporchi pagano"
L'allenatore del Bodo Glimt 'spaventato' dal caso Bastoni. Oggi, martedì 17 febbraio, Kjetil Knutsen, tecnico dei norvegesi che affronteranno l'Inter nei playoff di Champions League, si è espresso anche sul caso che ha riguardato il difensore nerazzurro, autore della simulazione che ha portato alla seconda ammonizione, e alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu in Inter-Juventus.
"Spero sia una partita leale", ha detto in conferenza stampa, "quello che andrebbe discusso in questo caso è l'uso del Var, che dovrebbe servire a impedire che si verifichino situazioni antisportive".
"I trucchi sporchi pagano, ma non dovrebbe essere così nel calcio", ha continuato Knutsen, "siamo pronti per affrontare l'Inter, che è una squadra esperta e sta usando tutto quello che può, anche noi dobbiamo concentrarci su come gestire la partita ed essere noi stessi il più possibile".
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it