Cashback di stato anche su Amazon, come ottenere il rimborso

Il Cashback di stato è una misura per ottenere un rimborso del 10% per gli acquisti esclusivamente nel negozi fisici tramite pos con bancomat o carte.

Ma c'è un trucchetto del tutto legale per ottenere il rimborso anche su amazon o altri siti online.

Come fare? Semplicemente comprando una carta prepagata Amazon in un punto commerciale fisico. Infatti in quasi tutti i punti vendita della grande distribuzione sono disponibili delle carte prepagate che contengono un codice da inserire nell'account amazon.

Ad esempio se acquistiamo, una prepagata di 50 euro, avremo 5 euro sul conto del cashback, 10 con la carta da 100 e così via.

Un ottimo regalo anche per natale da fare ai propri cari, risparmiando il 10%.

Ovviamente l'acquisto deve essere effettuato con un bancomat o carta associata all'APP IO.

Un altro modo per ottenere Cashback (non di stato) su tutti gli acquisti online è quello di utilizzare BUYON, un sistema che consente di avere un rimborso per tutti i siti di e-commerce aderenti all'iniziativa.