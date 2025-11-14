"Quest'anno, se l'Anci sarà d'accordo, perché con loro concerto sempre volentieri le scelte, faremo un paniere ancora più ristretto della Carta dedicata a te". Lo ha affermato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a proposito dell'iniziativa del governo per sostenere i redditi con il bonus per la spesa alimentare, intervenendo alla 42esima assemblea dell'Anci.

"E a chi dice 'ma perché vuoi scegliere quello che le persone possono comprare con la carta dedicata a te?' Io rispondo che vorrei che venisse sempre più indirizzata la capacità delle persone di scegliere le cose di alta qualità che, - ha proseguito Lollobrigida - guarda caso, nove volte su 10 sposano le produzioni nazionali, per permettere di diminuire la povertà agendo sulle filiere che danno lavoro e ricchezza in questa nostra bella Nazione".

Tutto questo, ha insistito Lollobrigida per "dare la possibilità di sviluppare anche nella 'Carta dedicata a te' non solo il sostegno ai più deboli, ma che il sostegno ai più deboli torni a vantaggio di alcune produzioni che vengono realizzate in Italia".