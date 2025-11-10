Parrucche, t-shirt arancio fluo e... carote di peluche. La Inalpi Arena si trasforma per l'esordio di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Oggi, lunedì 10 novembre, lo spettacolare impianto piemontese ha cambiato tema e (soprattutto) colori per la prima del fuoriclasse azzurro, vittorioso contro Auger-Aliassime nel primo match del gruppo Bjorn Borg.

La Inalpi Arena 'diventa' uno stadio per Sinner

Un'atmosfera unica, impreziosita da sprazzi di arancione che sanno di dichiarazione d'amore per il beniamino di casa. L'idolo incontrastato, campione in carica sul cemento torinese e all'inseguimento di uno storico bis. Jannik è stato accolto da un tifo da stadio, inusuale per il tennis, e poi accompagnato da una pioggia di applausi a ogni giocata. Divertenti e curiose le trovate degli appassionati sugli spalti, capaci di stupire a ogni torneo con particolari novità. Alcuni tifosi hanno scelto audaci parrucche per non passare inosservati, ma non solo. Nella miriade di cappellini color arancio sono spuntati anche simpatici peluche-carota, emblema del tifo per Jannik. E addirittura qualcuno si è palesato con un k-way arancio fluo per non 'disperdere' il supporto al campione per colpa del buio, che ormai da anni avvolge il Centrale con un'atmosfera magica.

Cori e striscioni per Sinner

Ad arricchire l'atmosfera da stadio gli immancabili cori per l'azzurro ("Alé, Sinner alé") e i tradizionali cartelloni. Da "Jannik, sei sempre un sogno" a "Tranquillo, senza di te la Davis la vinciamo lo stesso", Torino ha dato (anche così) una bella iniezione di energia al numero uno. Curiosità: a distinguersi, sugli spalti, anche un trio... arancione. Tre ragazzi equipaggiati con la t-shirt dell'iconico colore di Jannik e le lettere J, A, N. A rendere ancora più visibile il supporto per il campione italiano. Per Sinner è arrivata anche una proposta di matrimonio, ma non dalla fidanzata Laila Hasanovic, presente nel suo angolo per la prima. Al suo ingresso in campo, una ragazza a urlarlo ci ha provato: "Sinner, sposami". Una proposta complicata in uno scenografico sold out, che ha portato in tribuna oltre 13mila cuori. Quello di Jannik, al momento, è già occupato. (di Michele Antonelli, inviato a Torino)