Carlucci: "D'Urso? Nessuno sgarbo a Mediaset. Vi spiego il potere di Ballando"

(Adnkronos) - "Il potere di Ballando è il cast: il gruppo che mettiamo assieme crea ogni volta un romanzo diverso". Milly Carlucci, in un'intervista al 'Corriere della sera' parla della nuova edizione, la ventesima, del suo show del sabato sera, che torna il 27 settembre su Rai1.

Nel cast c'è anche Barbara D'Urso: "Erano anni - dice Milly - che cercavo di convincerla. È un personaggio molto importante oltre che una persona di valore: non fai una vita nello spettacolo se non lo sei. Arriva da noi con la sua scia di tanti anni di professionalità. Ci accomuna il dialogo con il pubblico. Poi ognuno cerca di arrivare a fare gol secondo la propria personalità, ma Barbara d’Urso ha tutta la mia stima. Inoltre, fare il concorrente è complicato se sei abituato a tirare i fili della macchina: trovo sia un atto di enorme coraggio rimettersi in gioco e di grande fiducia nei confronti di un programma e della Rai". Quanto alle voci sul fatto che la partecipazione della D'Urso potesse essere letta come uno sgarbo a Mediaset, Carlucci replica: "Lo sgarbo sarebbe stato chiamare un personaggio sotto contratto Mediaset, non certo una professionista libera da impegni contrattuali. Detto questo, a noi non sono arrivati echi strani. Come sempre quando facciamo il cast ci siamo rivolti ai nostri interlocutori, Claudio Fasulo e Williams Di Liberatore e le trattative sono andate avanti, senza difficoltà particolari".

Tra le novità di quest'anno "la partecipazione come concorrente di Paolo Belli": "È un regalo - sottolinea la conduttrice - una cosa specialissima: lui è il mio compagno di avventura da vent’anni, mio fratello. Per questo, per il nostro anniversario volevo scendesse in pista, come fosse il talismano di questa edizione. Il fatto che abbia accettato mi commuove. Detto questo non sarà avvantaggiato, anzi, la giuria si sta sfregando le mani. E, solo per quest’anno, lo sostituirà Massimiliano Rosolino, altro amico di Ballando".

Quanto ai problemi della scorsa edizione con il giurato Guillermo Mariotto, Milly assicura: "Ora Guillermo sta benissimo, è in gran forma. Non sono affatto preoccupata. È molto desideroso di tornare sul terreno di Ballando perché lo diverte, come è sempre stato. Quindi, direi, che ora tutto fila liscio". Su Selvaggia Lucarelli che sui suoi social ha già ironizzato sul fatto di ritrovarsi a giudicare Barbara D'Urso che non ha mai amato, Carlucci risponde: "Lei è divina: ha delle battute straordinarie oltre ad essere molto perspicace", aggiunge la conduttrice, che alla giuria chiede solo una cosa: "Di ricordare che siamo su Rai1, quindi attenzione al linguaggio".

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie