Carambola fra tre auto sulla Statale 131: due feriti all’ospedale

Bauladu

Un altro scontro, stavolta sulla carreggiata verso Cagliari



Due feriti in un incidente che ha visto coinvolte tre auto, al chilometro 109,6 della Statale 131, all’altezza di Bauladu. La dinamica dello scontro non è stata ancora chiarita.

I veicoli viaggiavano in direzione Cagliari: dopo la carambola sono finiti in cunetta, fermandosi per fortuna in un punto dove non c’erano ostacoli pericolosi come alberi o rocce.

Si tratta del quarto incidente stradale negli ultimi due giorni nel tratto oristanese della Statale.

Stamane si è reso necessario l’intervento di due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Martino di Oristano.

Sul posto, poco dopo le 9, anche Polizia stradale e operai dell’Anas. Sono stati i vigili del fuoco di Abbasanta a mettere in sicurezza i veicoli. Il traffico è stato inevitabilmente rallentato.

Ieri mattina si erano verificati due tamponamenti, a poca distanza l’uno dall’altro, all’altezza dello svincolo per Sant’Anna di Marrubiu. Nel primo pomeriggio, invece, un uomo era rimasto ferito in un altro incidente, nei pressi dello svincolo per l’agglomerato industriale di Oristano.