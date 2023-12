Capodanno in compagnia? Tanti a casa con l’influenza o il Covid, a Oristano

Oristano

Cresce la vendita di tamponi rapidi in farmacia



Tantissimi oristanesi trascorreranno il Capodanno a letto, a causa dell’influenza stagionale o del Covid-19. C’è chi deve fare i conti con un semplice raffreddore o mal di gola, ma anche chi è alle prese con febbre e spossatezza. In particolare, nelle ultime settimane sono cresciute le vendite dei tamponi rapidi per diagnosticare il contadio da Covid-19. Certo, non ai livelli del 2020 e del 2021, quando non era raro vedere lunghe code davanti alle farmacie.

Di pari passo sono aumentati notevolmente anche gli acquisti di antipiretici, come il paracetamolo, che è anche analgesico, e di farmaci antinfluenzali, che alleviano i sintomi più fastidiosi.

“Dall’inizio di dicembre, registriamo un notevole aumento della vendita di tamponi fai da te“, spiega Pierluigi Annis, presidente di Federfarma Sardegna e Federfarma Oristano, “ma anche delle richieste di tamponi fatti in farmacia, con la certificazione. Se però anni fa ogni farmacia che proponeva il servizio ne faceva quotidianamente svariate decine di test, oggi i numeri sono decisamente più bassi: si parla di 5-6 tamponi al giorno”.

“Non c’è carenza di tamponi rapidi”, assicura Annis, “e nemmeno di farmaci antipiretici e antinfluenzali”.

Numerosi sono i pazienti che in questi giorni si rivolgono al proprio medico. “Specialmente dopo Natale”, conferma Gianfranca Atsoggiu, medico di base con ambulatorio a Oristano, “ho notato un aumento dei casi da sindrome influenzale e di Covid-19. Quasi tutti fanno il tampone rapido a domicilio, ma alcuni si rivolgono alla farmacia. Il test, è bene saperlo, può risultare negativo nei primi tre giorni in cui arrivano i sintomi. In questo momento registro più positivi al Covid che persone con l’influenza. Diversi sono anziani, ma ci sono anche giovani”.

In alcuni casi i sintomi sono simili, ma non sempre. “Per il Covid”, spiega la dottoressa Atsoggiu, “i primi sintomi sono rinite, laringite e tosse, in alcuni casi anche mal di testa. Può non manifestarsi la febbre, che invece è più frequente nei contagi da sindrome influenzale e può arrivare anche a 39-40 gradi, con dolori articolari diffusi ed episodi di vomito, oltre alla tosse e al mal di gola”.

Venerdì, 29 dicembre 2023