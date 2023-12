Regione e Comparto unico: “Fondi inutili senza l’Agenzia per la contrattazione”

Cagliari

Enti locali, un documento del Comitato dopo l’annuncio di nuovi stanziamenti

La Regione segnala la stanziamento di nuove risorse per il Comparto unico degli Enti locali, approvato con un emendamento alla legge di stabilità 2024: 5 milioni di euro per l’anno 2024, altrettanti per il 2025 e 30 milioni a partire dal 2026, per la contrattazione decentrata integrativa dei Comuni, delle Unioni dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province della Sardegna.

Ma dal Comitato per il Comparto unico arriva immediatamente una precisazione: “La norma destina le risorse al salario accessorio (produttività, indennità disagio, rischio etc.) il quale è sottoposto ad un perentorio vincolo del tetto di spesa che non può essere superato”. In pratica, “solo pochi Enti avranno la possibilità di utilizzare queste risorse, e comunque in una misura limitata al predetto tetto di spesa. Poche risorse per pochi dipendenti. Questo non è il Comparto unico”, spiega la nota firmata dal segretario Pier Paolo Pia e dalla presidente del Comitato, Deborah Golme.

Perché possa essere attuato il Comparto unico, sostiene il documento, è indispensabile che sia istituita l’Agenzia regionale per la contrattazione (prevista dalla legge regionale 9/2006, art. 12, comma 4) e che questa riceva una adeguata dotazione di risorse per la contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Secondo il Comitato, “solo in questo modo potranno essere adeguate le retribuzioni dei dipendenti attraverso il salario fondamentale, che diversamentamente da quello accessorio non è soggetto ai vincoli normativi. È questa la strada che hanno percorso le altre Regioni a statuto speciale che hanno dato attuazione al Comparto unico ed è questa la strada che abbiamo chiesto sia seguita anche nella nostra Regione”.

Il Comitato chiede in conclusione che “prima del termine della legislatura si proceda ad approvare la legge che istituisce l’Agenzia per la rappresentanza negoziale, conferendo a questa le risorse stanziate con la legge di stabilità: solo così si portrà affermare di avere costituito il Comparto unico”.

Venerdì, 29 dicembre 2023