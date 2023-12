Incidenti nucleari, contromisure e comunicazione: c’è il piano per l’Oristanese

Oristano

Firmato oggi dal prefetto Salvatore Angieri

Il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha firmato questa mattina il Piano provinciale di sicurezza per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari.

Il documento, redatto in base alle indicazioni del Piano nazionale, è lo strumento con cui la Prefettura di Oristano definisce le procedure operative in caso di emergenza da radioattività e la gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, con l’indicazione degli interventi prioritari per la massima riduzione degli effetti sulla popolazione e sull’ambiente.

“Particolare cura è stata dedicata alla sezione relativa all’informazione alla popolazione”, sottolinea il prefetto Angieri. “Sono infatti presenti i contenuti di base utili per la realizzazione di materiale informativo dedicato ad accrescere nella cittadinanza la conoscenza sui fattori di rischio radiologico e nucleare e le norme di comportamento da adottare per preservare la propria sicurezza e la protezione dai pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni, nel caso in cui si verificasse un incidente al di là dei confini nazionali”.

L’attività si inserisce nell’ambito del percorso operativo curato dall’Ufficio di Protezione civile della Prefettura, che ha portato nell’ultimo biennio all’aggiornamento di quindici pianificazioni, tra le quali il Piano di Difesa civile, i Piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e quelli di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Venerdì, 29 dicembre 2023