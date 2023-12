Capitale umano e occupazione, dopo Oristano stasera nuovo incontro a Terralba col Gal Sinis

Terralba

Lunedì il tema era stato affrontato anche a Oristano

Con il Gal Sinis oggi a Terralba si parlerà dello sviluppo del capitale umano e dell’occupazione, nell’ambito del percorso di progettazione partecipata #ilsinisfasistema. L’appuntamento è alle 17.30 nella sala consiliare.

Si era lavoirato sulla progettazione partecipata anche lunedì scorso a Oristano, a Palazzo degli Scolopi, in un incontro con amministratori locali, operatori, agenzie formative, associazioni di categoria e il Consorzio Uno. Insieme, guidati dai tecnici del Gal, si sono confrontati sui principali fabbisogni formativi del territorio e sono state formulate ipotesi sulle attività da realizzare. Il percorso ha segnato un passo avanti nella costruzione della Strategia di sviluppo 2023-2027 del gruppo di azione locale.

Ad aprire i lavori era stata l’assessora alle Attività produttive del Comune di Oristano, Rossana Fozzi, che si è soffermata sull’importanza della collaborazione con il Gal Sinis e i comuni del Terralbese, che insieme a Oristano costituiscono il partenariato strategico. “Abbiamo risposto con entusiasmo all’invito del Gal Sinis”, ha detto Fozzi, “condividendo gli obiettivi del bando, ma soprattutto accettando una sfida importante come quella della crescita del capitale umano del territorio. Attività che si sposano perfettamente con il lavoro dell’amministrazione comunale finalizzato a creare nuove opportunità – con particolare attenzione ai giovani – anche attraverso la valorizzazione e il rilancio di strutture di proprietà da dedicare alla promozione delle produzioni locali”.

L’obiettivo e i contenuti dell’incontro erano stati illustrati dal direttore del Gal Cristiano Deiana, che ha riassunto il percorso partecipativo per la nuova programmazione del gruppo di azione locale arrivato al suo ottavo appuntamento e, ritornando sul tema della collaborazione, ha spiegato il perché questo si sia svolto a Oristano, fuori dal perimetro del Gal Sinis. Per la prima volta, infatti, il bando FSE+ – sebbene legato al Gal – consente di integrare comuni esterni all’area nel partenariato territoriale. “Il Gal Sinis”, ha sottolineato Deiana, “ha deciso di consolidare la partnership con il comune di Oristano e il Terralbese, anche per valorizzare e portare in dote al nuovo programma i successi ottenuti con la programmazione territoriale”.

Ad aprire gli interventi dei partecipanti, il presidente del neo costituito Distretto rurale Sardegna Centro Occidentale, Paolo Mele, che si è soffermato sull’importanza e la necessità di concentrare le risorse verso la formazione delle imprese, soprattutto quelle che hanno aderito a reti – alcune delle quali finanziate dal Gal stesso – in prospettiva delle sfide legate all’internazionalizzazione.

Diversi gli interventi che, a partire dalle criticità incontrate nel reperimento di personale adeguatamente formato, hanno insistito sull’importanza strategica per imprese e territorio di costruire occasioni di crescita professionale. In particolare Roberta Sanna dell’hotel Mistral e Carlo Picconi, general manager dell’Hotel Sinis Vacanze Sa Pedrera, hanno posto l’accento sull’importanza di non disperdere gli sforzi, suggerendo di utilizzare invece le risorse disponibili per integrare turismo e settore agroalimentare.

Le eccellenze educative del territorio sono state evidenziate da Francesco Asquer del Consorzio Uno, che ha parlato del ruolo cruciale dell’Università di Oristano, delle scuole superiori e dell’Its e la necessità di lavorare congiuntamente per individuare profili professionali innovativi che vadano oltre gli schemi – talvolta – imposti dai repertori sui quali generalmente si costruiscono i corsi di formazione professionale, che spesso non sono più in linea con le mutate realtà del mondo del lavoro.

