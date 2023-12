Domani a Terralba l’ultimo saluto all’escursionista Gianni Cannas

Terralba

Morto dopo 10 giorni a causa delle lesioni riportate in un grave incidente nel Sulcis

Si svolgeranno domani, venerdì 8 dicembre, alle 12 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Terralba i funerali di Gianni Cannas, l’escursionista di 72 anni morto ieri dopo 10 giorni in coma, in seguito a un incidente avvenuto sui monti del Marganai, nel Sulcis.

L’esperto escursionista terralbese era precipitato per una ventina di metri durante un’arrampicata lo scorso 23 novembre. L’incidente era avvenuto nei pressi della parete di Gutturu Xeu, molto conosciuta dagli appassionati di arrampicata.

Le condizioni di Gianni Cannas erano da subito apparse drammatiche: era stato ricoverato in coma all’ospedale Brotzu di Cagliari e non si è mai ripreso.

Dopo la caduta Cannas era stato soccorso dai suoi compagni, che avevano lanciato l’allarme. Sul posto era intervenuto anche l’elicottero del servizio Areus 118 e l’escursionista era stato trasferito d’urgenza all’ospedale, con numerosi traumi e lesioni.

Gianni Cannas era molto conosciuto. In tanti in queste ore gli hanno rivolto pensieri di affetto e stima. L’escursionista di Terralba era noto anche per aver fatto da guida al giornalista televisivo Roberto Giacobbo, durante le riprese dedicate ad alcune testimonianze naturalistiche e storiche sulla Sardegna.