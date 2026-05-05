'Oltre' le barriere fisiche e culturali per un'idea di teatro come
spazio aperto a un pubblico diversificato. Il Lirico di Cagliari
apre le porte e insieme, possibilità a tutti, e ripensa
all'esperienza culturale partendo dalle necessità e bisogni delle
persone. Una strategia racchiusa in tre parole guida:
accessibilità, inclusione, formazione.
Nascono così progetti che hanno coinvolto nei
primi mesi dell'anno oltre 15mila persone, giovani, studenti,
persone avanti negli anni e, in modo particolare, spettatori con
fragilità sensoriali e cognitive.
"Oltre Insieme" è stato pensato per vivere lo
spettacolo dal vivo attraverso percorsi multisensoriali,
audio-descrizioni, contenuti digitali accessibili e video in Lis e
momenti di accompagnamento. Un progetto non calato dall'alto, ma
condiviso con associazioni nazionali e regionali tra cui Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici), Ente Nazionale Sordi (Ens),
Anffas.
"La risposta è stata straordinaria - sottolinea
il sovrintendente Andrea Cigni - con richieste superiori alle
capacità iniziali del progetto, segno di un bisogno reale e diffuso
a cui noi intendiamo rispondere prontamente". Il Lirico guarda alle
nuove generazioni e punta sulla formazione per costruire il
pubblico di domani. Per le scuole primarie ha proposto una versione
ad hoc de "La Regina del Nord", ed è stato un grande successo.
Oltre 700 studenti delle secondarie superiori e università poi,
attraverso percorsi di formazione scuola-lavoro e tirocini, entrano
nei laboratori, reparti tecnici, nei processi produttivi o
partecipano al progetto Opera|NextGen per la conoscenza del
melodramma. Ci sono poi gli anziani, protagonisti di momenti di
socialità e ascolto.
"È la comunità reale del teatro", ha aggiunto
Cigni che cita anche la collaborazione con Monumenti Aperti e Fondo
Ambiente Italiano. Migliaia di persone alla scoperta del Teatro
Lirico come luogo produttivo e "fabbrica della cultura". "In una
Regione come la...
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