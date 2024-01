Santa Giusta

Ordinanza dell’Anas

Prosegue il cantiere sulla Statale 131 nel territorio della provincia di Oristano, per il rifacimento della pavimentazione stradale – compresa la segnaletica orizzontale.

Da domani – giovedì, 11 gennaio – scattano nuovi limiti di velocità, con restringimento delle carreggiate.

Una ordinanza dell’Anas impone il limite di velocità di 40 chilometri orari e il restringimento della carreggiata dal km 83+000 al km 89+530 (nel territorio di Santa Giusta) sia nella corsia in direzione Sassari, sia in quella in direzione Cagliari.

L’ordinanza è valida dalle 7 di domani mattina e fino al prossimo 9 febbraio. Interesserà tutti gli utenti della strada.

Mercoledì, 10 gennaio 2023