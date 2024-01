Sassari

In totale 42 denunciati in tutta Italia in una maxi-operazione che ha visto coinvolti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, polizia, carabinieri e guardia di finanza

Hanno interessato anche il Sassarese i controlli delle forze dell’ordine che in 23 province italiane hanno fatto emergere 15 punti non autorizzati di raccolta scommesse, 88 slot machine irregolari sottoposte a sequestro e 21 totem per la connessione a siti di gioco irregolari. Sono 173 le sanzioni amministrative irrogate, per un totale di 12.178.000 euro, 42 i denunciati per reati come la raccolta illecita di scommesse sportive.

I controlli, tra il 28 novembre e il 7 dicembre scorsi, sono stati complessivamente 580. Hanno visto impegnati Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, polizia, carabinieri e guardia di finanza. In particolare, sono stati sottoposti a verifica punti di raccolta scommesse, sale videolottery, esercizi commerciali generalisti con presenza di slot machine ed esercizi commerciali che effettuano servizi per conto di concessionari per il gioco a distanza.

Le operazioni sono state coordinate dal Comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori, presieduto dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, e composto dalle forze di polizia.

Oltre al Sassarese sono state interessate anche le province di Ascoli, Benevento, Brescia, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Crotone, Fermo, Foggia, Frosinone, Gorizia, Modena, Pistoia, Perugia, Roma, Salerno, Siracusa, Milano, Savona, Torino, Trento e Treviso.

Mercoledì, 10 gennaio 2024