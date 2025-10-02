Cancro al seno: negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia torna il Pinktober

(Adnkronos) - In occasione del mese della prevenzione del cancro al seno, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia partecipano alla 26esima edizione della campagna Pinktober promossa a livello globale da Hard Rock International. Per tutto il mese di ottobre i 3 cafe italiani accenderanno i riflettori sulla consapevolezza, la prevenzione e il sostegno alla ricerca con musica live, Dj set, cene a tema, merchandising e iniziative solidali, valorizzando talenti femminili locali. Parte dei ricavi sarà devoluta all'Hard Rock Heals Foundation, l'organizzazione benefica di Hard Rock, nata per sensibilizzare e sostenere la ricerca sul cancro al seno in tutto il mondo. Negli anni la campagna ha permesso di raccogliere oltre 13 milioni di dollari per la ricerca contro il cancro al seno. In Italia, Hard Rock Cafe rinnova il proprio sostegno alla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Hard Rock Cafe Firenze - informa una nota - venerdì 17 ottobre accende i riflettori sulla prevenzione con la Pinktober Night, una serata all'insegna della musica anni '80 con gli '80 Voglia cover band' dedicata ai grandi successi di quegli anni, nata nel 2005 e composta da Ilaria Pacini e Roberto Rospigliosi alle voci, Christian Fanti alle tastiere, Luca Ferreri al basso, Francesco Ciampalini alla chitarra e Nicola Immer alla batteria. Domenica 26 ottobre è prevista una nuova serata in rosa, in collaborazione con Emozionote. Dalle 21 in poi si alterneranno sul palco band e cantanti con le migliori hit del pop e del rock al femminile, per sensibilizzare e celebrare insieme la forza delle donne e della musica. A Roma, ogni venerdì di ottobre dalle 21.30 Hard Rock Cafe propone speciali serate live con protagoniste artiste donne - tra Dj set, cantanti e duo acustici - per unire musica e consapevolezza. Ogni appuntamento offre un format e un genere musicale diverso, pensato per coinvolgere ogni tipo di pubblico e amplificare il messaggio di prevenzione. Dal viaggio disco e soulful di Dj Val Stefani (3 ottobre), all'omaggio alle grandi voci femminili con Le Voci delle Donne (10 ottobre), passando per l'Afro-House internazionale di Dj Stefanie Noir (17 ottobre), fino al raffinato duo acustico B Sharp (24 ottobre). A Venezia, ogni giovedì di ottobre alle 21 il palco del cafe di Bacino Orseolo si accende con appuntamenti di live music in rosa, con un ricco programma di voci e sonorità tutte da scoprire: il 2 e il 23 ottobre protagonista sarà Giulia Tonini con due live emozionanti, seguita da Dani De Zan il 9 ottobre e dalla band The Slippers il 16 ottobre. Una rassegna musicale nel cuore della città lagunare, tra buon cibo, musica e impegno solidale.

"Il tumore al seno è una sfida che coinvolge profondamente la vita di molte persone, anche all'interno della nostra comunità - commenta Stefano Pandin, VP Operation UK & Europe Hard Rock Cafe International - Con Pinktober vogliamo trasformare la musica, l'energia e la solidarietà in strumenti concreti di supporto e consapevolezza. Siamo orgogliosi di fare la nostra parte e invitiamo tutti a unirsi a noi per dare più forza alla ricerca e alla prevenzione". Hard Rock Cafe ha lanciato, inoltre, una collezione esclusiva in collaborazione con Sports Illustrated Swimsuit, disponibile da ottobre anche nei Rock Shops italiani e online su shop.hardrock.com. La linea, che include abbigliamento e accessori a tema Pinktober, è sostenuta dalle modelle Roshumba Williams, Jasmine Sanders e Nicole Williams-English, testimoni dirette o indirette della lotta contro il cancro al seno.