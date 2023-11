Campagna partita: ogni giorno 150 vaccinati contro Covid e influenza a Oristano

Oristano

Tanti scelgono di fare i due vaccini insieme. Le informazioni utili



Nell’Oristanese è partita lunedì la nuova campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid. Nella città capoluogo, finora, sono stati tra i 140 e i 160 i pazienti che ogni giorno hanno risposto presente all’appello lanciato dall’Asl 5. Tanti scelgono di fare la doppia vaccinazione.

A Oristano è possibile vaccinarsi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, nella sede centrale dell’Azienda sanitaria, in via Carducci 35. Per le prenotazioni ci si può recare di persona agli uffici dell’Asl, oppure è possibile farlo via mail ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o per telefono (0783.317704 – 0783.317705).

Per le prenotazioni negli ambulatori dei centri vaccinali dell’Igiene pubblica in provincia i cittadini si possono recare personalmente sul posto o possono scrivere una mail sempre a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Le prenotazioni erano state aperte a metà ottobre. A coordinare la campagna vaccinale è il Dipartimento di Igiene e pevenzione sanitaria dell’Asl 5, diretto da Maria Valentina Marras.

L’Asl consiglia i due vaccini a molte categorie: gli over 60 e tutte le persone con patologie a rischio, cardiovascolari, respiratorie, diabete, gli ospiti delle case di riposo, le donne in gravidanza, i malati oncologici, gli operatori sanitari, chi lavora a contatto con il pubblico, come gli insegnanti, gli impiegati che svolgono front-office, i militari.

L’Azienda sanitaria consiglia di fare i due vaccini insieme. Per chi lo preferirà, le inoculazioni potranno essere anche fatte a una settimana di distanza l’una dall’altra.

Mercoledì, 15 novembre 2023