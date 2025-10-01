Camera, question time oggi con ministri Zangrillo, Casellati e Urso

(Adnkronos) - Si svolge oggi, mercoledì 1 ottobre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a interrogazioni sulle iniziative per promuovere il ricorso alla figura professionale del cosiddetto social media e digital manager nelle pubbliche amministrazioni (Russo – FI-PPE); sullo stato di avanzamento delle misure di semplificazione amministrativa previste dal Pnrr e ulteriori iniziative volte a garantire, in tale ambito, il rispetto delle scadenze del 2026 (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative volte a superare il dislivello salariale del comparto “Funzioni locali” rispetto agli altri comparti del pubblico impiego (Colucci – M5S).

La ministra per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione in materia di riforma della legge elettorale (Magi – Misto-+Europa).

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo del gruppo Stellantis, con particolare riferimento allo stabilimento di Atessa in Abruzzo, al fine dell'incremento dei livelli di produzione e della tutela dei livelli occupazionali (Benzoni - AZ-PER-RE); sulle iniziative in relazione alla situazione degli impianti di Rwm Italia nei comuni di Domusnovas e Iglesias in Sardegna, alla luce dell'iter delle procedure autorizzative (Bignami – FDI); sulla riconversione degli impianti di Rwm Italia nei comuni di Domusnovas e Iglesias in Sardegna (Ghirra – AVS); sulle iniziative volte a salvaguardare i comparti produttivi colpiti dai dazi statunitensi, anche attraverso un efficace funzionamento degli incentivi del piano "Transizione 5.0" (Boschi - IV-C-RE); sugli obiettivi di decarbonizzazione relativi agli impianti ex Ilva di Taranto, con particolare riferimento alla possibilità di avvalersi di risorse pubbliche nell'ambito del processo di revisione del Pnrr (Pagano – PD); sulle iniziative, anche di carattere normativo, volte ad evitare che l’onere delle multe per condotte anticoncorrenziali sia trasferito sui consumatori, con particolare riguardo al mercato dei carburanti (Gusmeroli – Lega).