Si svolge oggi, mercoledì 5 novembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – sulle iniziative urgenti in relazione all'emergenza abitativa (Santillo – M5s).

Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, risponde a interrogazioni sulle iniziative per rafforzare l’attrattività dell'Italia per i professionisti provenienti dall’estero e per favorire contestualmente il rientro dei giovani talenti italiani, anche valorizzando il ruolo della rete diplomatica e consolare (Onori - Az; sul superamento del principio dell’unanimità nel processo decisionale dell’Ue (Della Vedova – Misto-+Europa); sulle ulteriori iniziative nell'ambito del partenariato con l'Africa, anche alla luce della recente missione in Mauritania, Senegal e Niger (Orsini – Fi); sulle iniziative diplomatiche e umanitarie in relazione ai conflitti in corso, con particolare riferimento alla situazione in Sudan (Gadda - Iv).

Il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative a sostegno delle imprese agroalimentari in relazione alle conseguenze derivanti dall'applicazione dei dazi statunitensi (Forattini – Pd); sui risultati del bando di selezione dei volontari per il servizio civile agricolo e iniziative volte a favorire il lavoro dei giovani nel settore agricolo (Lupi – Nm); sulle ulteriori iniziative volte a garantire il più ampio sostegno finanziario al comparto agricolo, con particolare riferimento al ruolo di Agea (Bignami – Fdi).

La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, risponde a interrogazioni sulle iniziative al fine di salvaguardare i principi di laicità e pluralismo nell'ambito dell’istituzione universitaria pubblica, in relazione alla vicenda della concessione di spazi per il culto islamico presso l'Università di Catanzaro (Sasso – Lega); sulle iniziative urgenti volte a incrementare le risorse del Fondo di finanziamento ordinario dell’università, al fine di contrastare la diminuzione del numero dei ricercatori (Piccolotti – Avs).