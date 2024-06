Caldo a Oristano, l’allarme degli esperti e i consigli per difendersi

Anche oggi gli esperti di 3bMeteo prevedono caldo intenso a Oristano con cieli prevalentemente nuvolosi. La temperatura massima sarà di 37 gradi, mentre la minima sarà di 23 gradi. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da sud-est, mentre nel pomeriggio diventeranno moderati e soffieranno da sud. Il mare sarà poco mosso. Gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) lanciano l’allarme riguardo alle ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sul corpo umano.

“Il caldo eccessivo determina problemi sanitari in quanto può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea – afferma il presidente Sima, Alessandro Miani –. Il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma in determinate condizioni ambientali questo non è sufficiente: una umidità eccessiva impedisce al sudore di evaporare, con il calore corporeo che aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare organi vitali e il cervello. Temperature eccessivamente elevate possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti”.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie