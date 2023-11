Caldarroste, pasta con la bottarga e musica: a Santa Giusta due giorni con Castagnando

Santa Giusta

Organizza la Pro loco in collaborazione con l’Avis

A Santa Giusta si prepara un fine settimana in compagnia della manifestazione Castagnando. L’appuntamento è per sabato prossimo, 2 dicembre, e per domenica 3, in piazza Othoca.

L’organizzazione è a cura della Pro loco, con il patrocinio del Comune di Santa Giusta e la collaborazione della sezione Avis locale.

Sabato 2 dicembre, alle ore 20, via alla degustazione gratuita di pasta alla bottarga. E ci sarà anche uno spettacolo musicale con fisarmonica e launeddas.

La festa proseguirà domenica 3 dicembre: alle ore 13 un’altra degustazione, stavolta di pasta con cozze e bottarga, e alle 18.30 la distribuzione gratuita di castagne arrosto.

Martedì, 28 novembre 2023